Полицейские застрелили подозреваемого в убийстве и ограблении в США

Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями изучает обстоятельства гибели Дэвида Ли Товара, которого застрелили сотрудники полицейского управления Сан-Хосе, Калифорния.

Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями изучает обстоятельства гибели Дэвида Ли Товара, которого застрелили сотрудники полицейского управления Сан-Хосе, Калифорния.

По данным Инициативной группы фонда, созданного при содействии бизнесмена Евгения Пригожина, смерть 27-летнего американца стала эпизодом в череде вызванных полицейским насилием в США смертей.

Товар разыскивался в связи с подозрениями в многочисленных насильственных преступлениях, в том числе в убийстве, ограблении, кражах со взломом, угонах автомобилей и сопротивлении при аресте. Мужчину обнаружили в жилом комплексе на востоке Сан-Хосе в январе 2021 года.

Состоящая из троих сотрудников полиции группа захвата попыталась задержать Товара, но тот попытался убежать. Мужчина внезапно двинулся в сторону одного из полицейских, а его коллега заметил на поясе у подозреваемого "предмет, похожий на пистолет" и открыл огонь из автоматической винтовки. Товар был убит на месте.

После публикации видеозаписи с нательных камер полицейских выяснилось, что похожий на пистолет предмет оказался отверткой. Кроме того, сотрудник полиции начал стрельбу сразу после приказа погибшему поднять руки, не дав ему времени выполнить это требование, сообщает ФАН.

Смерть Товара вызвала возмущение у местных активистов. Российские правозащитники также обратились с запросом к администрации президента США Джо Байдена с требованием дать оценку действиям полицейских. Они готовы оказать родным Дэвида Товара информационную и правовую помощь.

Ранее в одном из ночных клубов города Де-Мойн штата Айова, США стрельба закончилась гибелью двух женщин. Открывшие огонь по людям злоумышленники успели скрыться.