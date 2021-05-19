Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:17   19 Мая 2021
Общество

Российская певица Манижа прошла в финал Евровидения

Российская певица Манижа прошла в финал Евровидения

Российская певица Манижа будет бороться за первое место в финале конкурса "Евровидение-2021".

Первый полуфинал прошел во вторник вечером на арене "Ахой". Отбор в финал проходил в Роттердаме.

"В финал прошла Россия", — объявили ведущие.

Результат удалось определить благодаря голосованию судейской коллегии и телезрителей из стран — участниц полуфинала. Песня "Русская женщина" понравилась европейским зрителям. Они отдали большое количество голосов за певицу из РФ. Теперь Маниже придется побороться за победу в финале. Решающее выступление состоится 22 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евровидение #финал #выступление #Манижа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров