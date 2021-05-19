0:17 19 Мая 2021Общество
Российская певица Манижа прошла в финал Евровидения
Российская певица Манижа будет бороться за первое место в финале конкурса "Евровидение-2021".
Российская певица Манижа будет бороться за первое место в финале конкурса "Евровидение-2021".
Первый полуфинал прошел во вторник вечером на арене "Ахой". Отбор в финал проходил в Роттердаме.
"В финал прошла Россия", — объявили ведущие.
Результат удалось определить благодаря голосованию судейской коллегии и телезрителей из стран — участниц полуфинала. Песня "Русская женщина" понравилась европейским зрителям. Они отдали большое количество голосов за певицу из РФ. Теперь Маниже придется побороться за победу в финале. Решающее выступление состоится 22 мая.