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23:36   18 Мая 2021
Общество

Вакцина J&J не будет применяться в Финляндии из-за рисков появления тромбозов

Вакцина J&J не будет применяться в Финляндии из-за рисков появления тромбозов

Препарат компании Johnson & Johnson (J&J) не будет применяться для вакцинации населения в Финляндии из-за риска образования тромбов.

Решение об отказе использовать вакцину было принято Национальным институтом здравоохранения и социального обеспечения. Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca будет предлагаться только людям старше 65 лет.

Отмечается, что лицам старше 65 лет предлагается завершить вакцинацию тем препаратом, которым была сделана первая прививка. Для людей младше упомянутого возраста и прошедших первый этап вакцинации препаратом AstraZeneca будет предложена вакцина от Pfizer или препарат Moderna на втором этапе борьбы с заболеванием.

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#вакцина #пандемия #коронавирус

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