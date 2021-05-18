Захарова жестко ответила Кулебе на слова про "российский трюк" в Непале

Содействие при вывозе сограждан из Непала — "ответственное поведение", об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Содействие при вывозе сограждан из Непала — "ответственное поведение", об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Посольство РФ вместе с Русским домом в Катманду организовали спецрейс авиакомпании "Аэрофлот", чтобы вывезти из Непала 219 россиян и вместе с ними граждан Молдавии, Казахстана, Латвии, Польши, Мальты, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Литвы, и десяти украинцев. За помощь поблагодарили все, кроме киевского режима.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал это "российским трюком". Он заявил, что российский представитель начал предлагать билеты на спецрейс до Москвы от лица "Аэрофлота", несмотря на отсутствие разрешения.

"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание — его нужно знать", — написала Захарова в Facebook.

В Непале началось резкое увеличение числа заболеваний COVID-19, в начале был введен запрет на внутренние авиаперелеты и автобусное сообщение. Международное авиасообщение было приостановлено до 14 мая, но позже его продлили до конца месяца.