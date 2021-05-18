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22:19   18 Мая 2021
Происшествия

Многолетний тополь рухнул на спортивную площадку у школы в Великих Луках

Многолетний тополь рухнул на спортивную площадку у школы в Великих Луках

Дерево упало на площадку на территории одной из городских школ во время кратковременного урагана, накрывшего несколько районов Псковской области.

Местные СМИ сообщили о падении многолетнего тополя на площадку у школы №1 в городе Великие Луки Псковской области. По информации очевидцев, дерево не выдержало сильных порывов ветра. Все произошло около 19:00 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал.

Мощный кратковременный ураган обрушился на несколько районов Псковской области вечером 18 мая. Наблюдался сильный ливень, мощные порывы ветра, а также гром и гроза. Погода улучшилась к 20:00.

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#великие луки #ураган #дерево #тополь

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