Многолетний тополь рухнул на спортивную площадку у школы в Великих Луках

Дерево упало на площадку на территории одной из городских школ во время кратковременного урагана, накрывшего несколько районов Псковской области.

Дерево упало на площадку на территории одной из городских школ во время кратковременного урагана, накрывшего несколько районов Псковской области.

Местные СМИ сообщили о падении многолетнего тополя на площадку у школы №1 в городе Великие Луки Псковской области. По информации очевидцев, дерево не выдержало сильных порывов ветра. Все произошло около 19:00 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал.

Мощный кратковременный ураган обрушился на несколько районов Псковской области вечером 18 мая. Наблюдался сильный ливень, мощные порывы ветра, а также гром и гроза. Погода улучшилась к 20:00.