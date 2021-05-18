Лариса Долина похвасталась стройной фигурой в лавандовом платье

Телеведущий Вячеслав Манучаров показал новое фото певицы Ларисы Долиной в лавандовом платье. Фанаты отметили, что 65-летняя артистка может похвастаться стройной фигурой.

Телеведущий Вячеслав Манучаров показал новое фото певицы Ларисы Долиной в лавандовом платье. Фанаты отметили, что 65-летняя артистка может похвастаться стройной фигурой.

Эстрадная исполнительница решила заняться фигурой и обратилась к диетологу. Она похудела на 21 килограмм и сменила вещи в стиле "оверсайз" на обтягивающие платья и короткие юбки. В этот раз Долина решила подчеркнуть талию платьем лавандового цвета. Фото с ней опубликовал в Instagram Манучаров.

"С невероятной Ларисой Долиной на праздничном концерте, посвященном 86-й годовщине Московского метрополитена", — написал он.

В комментариях подписчики оставили много комплиментов артистке. Они отметили ее роскошные внешние данные, молодость и подтянутую фигуру.

"Красавица какая"; "Выглядит моложе, чем Манучаров"; "Невероятная красотка"; "Такая же, как в моем детстве"; "С каждым годом становится только лучше"; "Какая фигура! Долина так молодо выглядит", — высказались фанаты.

Телеведущий на снимке запечатлен в сером брючном костюме и белой рубашке с галстуком. Пара гармонично смотрелась в кадре, что подметили пользователи соцсети.