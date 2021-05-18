Лариса Долина похвасталась стройной фигурой в лавандовом платье
Телеведущий Вячеслав Манучаров показал новое фото певицы Ларисы Долиной в лавандовом платье. Фанаты отметили, что 65-летняя артистка может похвастаться стройной фигурой.
Эстрадная исполнительница решила заняться фигурой и обратилась к диетологу. Она похудела на 21 килограмм и сменила вещи в стиле "оверсайз" на обтягивающие платья и короткие юбки. В этот раз Долина решила подчеркнуть талию платьем лавандового цвета. Фото с ней опубликовал в Instagram Манучаров.
"С невероятной Ларисой Долиной на праздничном концерте, посвященном 86-й годовщине Московского метрополитена", — написал он.
В комментариях подписчики оставили много комплиментов артистке. Они отметили ее роскошные внешние данные, молодость и подтянутую фигуру.
"Красавица какая";
"Выглядит моложе, чем Манучаров";
"Невероятная красотка";
"Такая же, как в моем детстве";
"С каждым годом становится только лучше";
"Какая фигура! Долина так молодо выглядит", — высказались фанаты.
Телеведущий на снимке запечатлен в сером брючном костюме и белой рубашке с галстуком. Пара гармонично смотрелась в кадре, что подметили пользователи соцсети.