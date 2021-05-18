США намерены отказаться от санкций против оператора "Северного потока — 2"

Власти США планируют отказаться от санкций против Nord Stream AG, являющегося оператором "Северного потока — 2".

Власти США планируют отказаться от санкций против Nord Stream AG, являющегося оператором "Северного потока — 2".

Вашингтон решил, что единственным способом остановить завершенный на 95% проект является введение санкций против получателей газа из Германии. Отмечается, что США не готовы пойти из-за этого на разрыв с Германией. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два информированных источника

Глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сообщал, что завершение строительства проекта "СП-2" зависит только от скорости прокладки труб газопровода. Он отметил, что все соглашения об окончании проекта уже существуют.