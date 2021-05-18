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21:01   18 Мая 2021
Политика

Российский политолог рассказал об особой роли списка недружественных стран

Российский политолог рассказал об особой роли списка недружественных стран

Российский политолог Дмитрий Куликов рассказал, с какой целью был создан список недружественных стран.

По словам эксперта, этот список показывает особую политику России по отношению к другим государствам, которые проявляют недружественные действия против Москвы. Это некий инструмент, который поможет избежать серьезных конфликтов.

"Как мне кажется, за этим стоит нежелание идти на конфликты с российской стороны, но при этом очень жесткое и ясное предупреждение, что, если в следующий раз совершит недружественное действие по отношению к России, он точно будет в этом списке", — сказал Куликов.

Ранее российское правительство опубликовало список недружественных стран на интернет-портале правовой информации. В него вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, посольство Чехии в Москве может нанять на работу не более 19 россиян, а американское внешнеполитическое ведомство — ни одного.

Накануне президент Чехии Милош Земан сообщил, что включение республики в число недружественных стран является ошибкой, передает сайт 360tv.ru.

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