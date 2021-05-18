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20:58   18 Мая 2021
Политика

Киевский писатель Лесев констатировал превращение Украины в бандеровскую страну

Киевский писатель Лесев констатировал превращение Украины в бандеровскую страну

Украина фактически стала бандеровской страной, уверен киевский писатель Игорь Лесев.

Эксперт прокомментировал руководство страной президента Незалежной Владимира Зеленского. Глава государства отказался даже создавать иллюзию балансировки между Востоком и Западом страны, считает Лесев. Он дал комментарий изданию "Украина.ру".

"Другое дело, что от Зеленского, хоть у него и есть диплом юриста, никто не ожидал настолько махрового беспредела", — заявил писатель.

Он напомнил о блокировке оппозиционных каналов в стране в связи с легендой о "финансировании терроризма". Целью этих действий было прикрытие неудобных источников информации, которые рушили рейтинги Зеленского, заключил эксперт.

Ранее экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева предрек стране досрочные выборы президента, передает сайт 360.tv. По мнению бывшего чиновника, их назначат на осень.

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#украина #зеленский #Лесев

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