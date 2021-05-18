Киевский писатель Лесев констатировал превращение Украины в бандеровскую страну

Украина фактически стала бандеровской страной, уверен киевский писатель Игорь Лесев.

Украина фактически стала бандеровской страной, уверен киевский писатель Игорь Лесев.

Эксперт прокомментировал руководство страной президента Незалежной Владимира Зеленского. Глава государства отказался даже создавать иллюзию балансировки между Востоком и Западом страны, считает Лесев. Он дал комментарий изданию "Украина.ру".

"Другое дело, что от Зеленского, хоть у него и есть диплом юриста, никто не ожидал настолько махрового беспредела", — заявил писатель.

Он напомнил о блокировке оппозиционных каналов в стране в связи с легендой о "финансировании терроризма". Целью этих действий было прикрытие неудобных источников информации, которые рушили рейтинги Зеленского, заключил эксперт.

Ранее экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева предрек стране досрочные выборы президента, передает сайт 360.tv. По мнению бывшего чиновника, их назначат на осень.