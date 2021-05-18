Киевский писатель Лесев констатировал превращение Украины в бандеровскую страну
Украина фактически стала бандеровской страной, уверен киевский писатель Игорь Лесев.
Эксперт прокомментировал руководство страной президента Незалежной Владимира Зеленского. Глава государства отказался даже создавать иллюзию балансировки между Востоком и Западом страны, считает Лесев. Он дал комментарий изданию "Украина.ру".
"Другое дело, что от Зеленского, хоть у него и есть диплом юриста, никто не ожидал настолько махрового беспредела", — заявил писатель.
Он напомнил о блокировке оппозиционных каналов в стране в связи с легендой о "финансировании терроризма". Целью этих действий было прикрытие неудобных источников информации, которые рушили рейтинги Зеленского, заключил эксперт.
Ранее экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева предрек стране досрочные выборы президента, передает сайт 360.tv. По мнению бывшего чиновника, их назначат на осень.