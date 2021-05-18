Юрист Баринов прокомментировал необходимость крымчан выплачивать долги банкам Украины

Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов выступил в медиацентре "Патриота" на тему прав и обязанностей должников и коллекторов.

Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов выступил в медиацентре "Патриота" на тему прав и обязанностей должников и коллекторов.

Один из вопросов на данную тему касался крымчан, которым необходимо выплачивать кредиты украинским банкам. По словам Баринова, в сложившейся ситуации жители российского полуострова могут рассчитывать на так называемую исковую давность по их делам.

Если банковские компании не обратились в течение трех лет в суд, то никто не обязан хранить квитанции по кредиту, пишет ФАН, ссылаясь на слова специалиста. Кроме того, Баринов добавил, что о вышедшем сроке исковой давности необходимо заявить, так как она не применяется автоматически.