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20:33   18 Мая 2021
Общество

Юрист Баринов прокомментировал необходимость крымчан выплачивать долги банкам Украины

Юрист Баринов прокомментировал необходимость крымчан выплачивать долги банкам Украины

Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов выступил в медиацентре "Патриота" на тему прав и обязанностей должников и коллекторов.

Один из вопросов на данную тему касался крымчан, которым необходимо выплачивать кредиты украинским банкам. По словам Баринова, в сложившейся ситуации жители российского полуострова могут рассчитывать на так называемую исковую давность по их делам.

Если банковские компании не обратились в течение трех лет в суд, то никто не обязан хранить квитанции по кредиту, пишет ФАН, ссылаясь на слова специалиста. Кроме того, Баринов добавил, что о вышедшем сроке исковой давности необходимо заявить, так как она не применяется автоматически.

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