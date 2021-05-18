Украина назвала катастрофической сумму ущерба от запуска «Северного потока — 2»

По оценке главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, потери для Киева от запуска трубопровода составят $5-6 млрд в год.

На Украине подсчитали, сколько страна потеряет в случае запуска «Северного потока — 2». По оценке главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, ущерб составит $5-6 млрд в год.

«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока — 2" в 5-6 миллиардов долларов в год», — приводят РИА Новости комментарий Макогона консалтинговой компании Exploration&Production Consulting.

Если Россия прекратит транзит газа, то Киев лишится $1,5 млрд, продолжил Макогон. При таких условиях на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из Евросоюза дороже на $50 за кубометр. Так, экономика страны потеряет еще около $2-3 млрд.

«Если подорожает газ, то подорожает весь наш экспорт, например, удобрения. Также газ подорожает для населения, соответственно нужно будет больше для субсидий», — рассуждает Макогон.

Впрочем, такой экономический удар можно будет компенсировать, если увеличить собственную добычу голубого топлива, полагает глава компании. Макогон также предложил предоставить украинским газодобывающим компаниям как можно больше возможностей и поощрять наращивание собственной добычи.

По состоянию на 31 марта, проект трубопровода «Северный поток — 2» был построен на 95%. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.