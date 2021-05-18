Пыльная буря обрушилась на Алтайский край

Черное облако пыли покрыло трассу Бийск — Барнаул. Из-за погодных условий автомобилисты решили остановиться на обочине и переждать, пока облако пыли осядет.

Черное облако пыли покрыло трассу Бийск — Барнаул. Из-за погодных условий автомобилисты решили остановиться на обочине и переждать, пока облако пыли осядет.

Синоптики прогнозировали грозу и дождь, однако вместо них в Бийске поднялся сильный ветер, пыль и мелкий песок летели во все стороны.

Из-за погодных условий также оказались повреждены трамвайные провода. Кроме того, попадали деревья. Очевидцы опубликовали видео стихии. На кадрах показано, как некоторым автомобилистам, в том числе водителям большегрузов приходится съехать с дороги, чтобы не потерять ориентацию.