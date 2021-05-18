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19:52   18 Мая 2021
Политика

Зеленский вносит в Раду проект закона о коренных народах Украины

Зеленский вносит в Раду проект закона о коренных народах Украины

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что вносит на рассмотрение в Верховную раду законопроект о коренных народах государства.

С таким заявлением украинский лидер выступил в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. По его словам, депутаты Рады в короткие сроки рассмотрят соответствующий проект закона и закрепят статус коренных народов Украины.

"Сегодня я вношу на рассмотрение в парламент неотложный законопроект о коренных народах", — подчеркнул Зеленский.

Ранее телеканал "Царьград" сообщал, что в стране уволили главу Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова в связи с провалом кампании по вакцинации от COVID-19.

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#украина #верховная рада #зеленский

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