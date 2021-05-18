19:48 18 Мая 2021Экономика
Вероятность отключения РФ от системы финансовых переводов оценили в SWIFT
Система международных валютных переводов SWIFT будет продолжать функционировать в России, заявили в офисе кооперативного общества.
Система международных валютных переводов SWIFT будет продолжать функционировать в России, заявили в офисе кооперативного общества.
Кроме того, первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова заявила, что даже в случае альтернативного сценария Россия готова перевести внутренний трафик на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
Ранее Европарламент принял резолюцию об отключении России от SWIFT. Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер.