Заявление чешского президента Милоша Земана о том, что своим преемником он видит нынешнего премьер-министра страны Андрея Бабиша, стало довольно неожиданным, если учесть противоречивые заявления этих двух политиков о взрывах на военных складах в Врбетице.

Заявление чешского президента Милоша Земана о том, что своим преемником он видит нынешнего премьер-министра страны Андрея Бабиша, стало довольно неожиданным, если учесть противоречивые заявления этих двух политиков о взрывах на военных складах в Врбетице.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» рассуждает журналист Станислав Борзяков, отмечая, что поведение Праги по отношению к Москве в последнее время напоминает в игру «в доброго и злого полицейского».

«Злым полицейским» в этой игре выступает чешский премьер-министр Андрей Бабиш, обвиняющий во взрывах во Врбетице российские спецслужбы. Именно благодаря его усилиям Чехия на днях была внесена Москвой в список недружественных к России стран.

А роль «доброго полицейского» исполняет президент Чехии Милош Земан, который уже не раз заявлял, что следствие не рассматривает версии «российского следа» во взрывах семилетней давности. Взрывы на военных складах, по его словам, могли произойти по недосмотру, или быть устроены для того, чтобы скрыть недостачу боеприпасов.

«Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами, — пишет автор. — Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать»?

Срок полномочий Милоша Земана на посту президента Чехии истекает меньше чем через два года, и именно сейчас, на фоне противоречий из-за отношений с Россией, глава государства решил назвать Андрея Бабиша своим преемником – парадокс налицо, отмечает Борзяков.

Но так ситуация, по словам журналиста, выглядит, если смотреть на нее из России. А с точки зрения внутренней чешской оппозиции Земан и Бабиш являются «одной шайкой-лейкой», так как дружеские отношения связывают их с тех давних времен, когда Бабиш входил в число крупнейших бизнесменов Чехии, а Земан занимал пост премьер-министра.

Особенно наглядно этот политический тандем проявил свою крепость в 2018 году, когда по стране прокатились массовые акции за отставку Бабиша с поста главы правительства, но Земан встал на его сторону и отстоял для друга премьерское кресло. Таким образом понятно, почему сейчас Земан называет Бабиша своим преемником, но остаются неясными причины расхождения их взглядов по российскому вопросу.

«Притом что расхождения эти достаточно неожиданные. Земана давно считают самым пророссийским президентом в Евросоюзе. Бабиш для подобных выводов повода не давал, но заочно считался удобным для Москвы премьером – ввиду его рационализма, евроскептицизма, деидеологизированности и дружбы с Земаном», — напоминает автор.

Но в последнее время Бабиш по отношению к России начал вести себя также, как это делают руководители стран Балтии и Польши. Еще два месяца назад Чехия считалась одной из самых лояльных к России стран Евросоюза, а сейчас она оказалась – единственная из всего ЕС – включена в список недружественных стран.

«К Земану вопросов нет – он не то чтобы «пророссийский» деятель, но человек, который видит в сотрудничестве с Россией выгоду для своей страны и пытается удерживать баланс во внешней политике. Но что случилось с Бабишем, которого оппоненты еще недавно называли чуть ли не «русским агентом»?» – удивляется журналист.

При этом он напоминает, что Бабиша не любят очень многие и в Праге, и в Брюсселе, а либеральная интеллигенция Чехии ненавидит его примерно также, как в США либералы ненавидели Трампа.

Ранее из-за подозрений в налоговых и коррупционных преступлениях Бабиш дважды лишался депутатской неприкосновенности, а также был уволен с поста министра финансов. Интересно, что правительство Чехии он возглавил под лозунгами борьбы с коррупцией, как представитель «третьей силы».

Таким образом становится понятно, что Бабиш в первую очередь бизнесмен и придерживается политики сделок. Если оценивать его действия с этой точки зрения, многое становится понятно. Резкая и для многих неожиданная атака чешского премьера на Россию весной 2021 года могла стать частью сделки Бабиша с людьми более влиятельными, чем его давний друг президент Милош Земан.

«При этом «тандем» Бабиша с Земаном по-прежнему жив и играет свою роль в привычном для Чехии стиле. Там уже давно устоялась схема, по которой исполнительная и законодательная власть в лице парламента и премьера ориентируются на Запад и глобалистскую идею, а альтернативно мыслящий президент играет в национализм и пытается наладить контакт с другим миром, включая Россию», — отмечает Борзяков.

Но проблема этого «тандема», по его словам, заключается в том, что отношения Чехии с Россией на этот раз оказались разрушены, и окно возможностей почти захлопнулось. Восстанавливать былые отношения с Москвой придется долго и трудно и одному Милошу Земану с этим не справится, а значит Чехии придется менять «всю систему».