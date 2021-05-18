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19:41   18 Мая 2021
Происшествия

Жертвой обрушения моста в Германии стал один человек

Жертвой обрушения моста в Германии стал один человек

Пешеходный мост рухнул в городе Зельце, расположенном в районе Ганновер в Нижней Саксонии. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы.

По информации местных изданий, пострадавших может быть больше. Мост обрушился на стадии строительства. Пока неизвестно, получили травмы рабочие или прохожие.

Для спасательной операции был задействован вертолет. Медики госпитализировали пострадавшего. О том, какие травмы получил гражданин, не сообщается. Другие подробности инцидента устанавливаются.

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#германия #мост #обрушение

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