Профессора посоветовали США обеспечить демократию у себя, прежде чем учить других

Президенту США Джо Байдену предстоит разобраться со множеством острых вопросов – с пандемией коронавируса, растущей мощью Китая потерей позиций на международной арене, а также с кризисом демократии.

Президенту США Джо Байдену предстоит разобраться со множеством острых вопросов – с пандемией коронавируса, растущей мощью Китая потерей позиций на международной арене, а также с кризисом демократии.

Об этом в статье для издания Foreign Affairs пишут два американских эксперта – профессор политики в области прав человека и семьи Кэтрин Сиккинк и профессор практической дипломатии Джон Шаттак.

По мнению двух профессоров, авторитет Соединенных Штатов на международной арене в последние годы сильно упал, и в этом частично виноват предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп, который позволял себе нападки на демократию и резкие высказывания о правах человека.

Поэтому новому главе Белого дома придется многое исправлять, и, как считают авторы статьи, сейчас самое время сосредоточить усилия на защите прав человека, так как именно это поможет Вашингтону вернуть Америке прежние позиции во внешней политике.

В первую очередь американскому президенту необходимо разобраться с внутренним кризисом США в области прав человека, приняв меры против полицейского насилия, ущемления прав целых групп американских граждан и против беззащитного положения обездоленных слоев населения в условиях пандемии коронавируса.

Если Джо Байден сможет справиться с этими проблемами, Соединенные Штаты смогут вернуть себе утраченную силу и вновь начать продвигать свои демократические принципы в других странах.

«Восстановление доверия и авторитета Америки требует рассмотрения наиболее вопиющих нарушений международных прав человека со стороны самих Соединенных Штатов. Два шага, которые сочетают в себе символическое значение и практичность, могут инициировать этот процесс», — рассуждают профессора.

Первым из этих двух шагов должно стать закрытие американское военной тюрьмы в Гуантанамо, в которой до сих пор находится 40 человек, обвиняемых в терроризме. Само существование этой тюрьмы, по мнению авторов наносит Вашингтону серьезный финансовый и репутационный ущерб, так как нельзя с невозмутимым видом осуждать наличие политических заключенных где-либо в мире, если США сами держат в заключении людей, зачастую без приговора суда и на неопределенный срок.

Вторым символическим шагом, который вернет Америке доверие в мире, должно стать установление определенной ответственности за пытки, которые ЦРУ применяло против людей в ходе «войны с терроризмом», пишут авторы.

«Вашингтон давно обеспокоен риском судебного преследования американских должностных лиц в Международном уголовном суде за применение пыток в Афганистане. Простой способ избежать этого — возбудить судебные разбирательства по этим преступлениям внутри Соединенных Штатов, поскольку МУС не занимается судебным преследованием по делам, рассматриваемым на национальном уровне», — подсказывают выход профессора.

По их мнению, этот шаг гораздо более соответствует провозглашаемым американцами ценностям и законам США, чем введение санкций против судей МУС за то, что те просто выполняют свою работу.

Такой подход был бы гораздо более совместимым с американскими ценностями и законодательством, чем наложение санкций на должностных лиц МУС за выполнение ими своей работы.

Кроме того, одной из главных проблем США на сегодняшний день остается отсутствие расовой справедливости. Чтобы решить эту проблему властям США необходимо не только расширить законы о гражданских правах населения, но и начать активно применять эти законы.

Американское Уголовное право, напоминают авторы статьи, на каждом шагу изобилует расизмом, начиная с охраны правопорядка и правил освобождения под залог, и заканчивая вынесением приговоров и условиями тюремного заключения.

На сегодняшний день главной проблемой в Штатах является – расовая справедливость. Авторы статьи предлагают расширить законы о гражданских правах американцев и активно начать их применять.

А также Соединенным Штатам следует вернуться в Совет по правам человека в ООН, откуда Вашингтон вышел во время президентства Дональда Трампа. Этот орган, несмотря на то, что в него входят и авторитарные страны, является главным международным форумом для политических дискуссий на тему прав человека, напоминают профессора. И после выхода из него Соединенных Штатов, образовавшуюся пустоту заполнили Китай, Россия и Саудовская Аравия.

В заключение статьи профессора Сиккинк и Шаттак напоминают, что Соединенные Штаты Америки не в первый раз сталкиваются с серьезным внутренним кризисом. На протяжении своей истории Америка уже преодолевала похожие сложности, укрепляя при этом и свою национальную безопасности, и международный авторитет. Так, например, произошло, когда в США было отменено рабство, и когда чернокожим мужчинам было впервые предоставлено избирательное право.