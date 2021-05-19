Мирзаян: Россия не меняет украинцев на украинцев

Тому, что Россия отклонила предложение Украины обменять обвиняемого в Киеве в государственной измене оппозиционного политика Виктора Медведчука на находящихся в заключении в РФ «украинских патриотов», есть несколько причин.

Тому, что Россия отклонила предложение Украины обменять обвиняемого в Киеве в государственной измене оппозиционного политика Виктора Медведчука на находящихся в заключении в РФ «украинских патриотов», есть несколько причин.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет российский политолог, доцент Финансового университета при российском правительстве Геворг Мирзаян, комментируя ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на украинское предложение по поводу обмена Медведчука.

«Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать», — заявил ранее официальный представитель Кремля.

По словам Геворга Мирзаяна, сам лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук вряд ли всерьез думает о возможном обмене, так как он, осознавая свои среднесрочные политические перспективы, может быть совсем не прочь высмеять украинские власти в ходе предстоящего судебного процесса.

«Однако у российского отказа есть еще одна, очень важная причина, — отмечает Мирзаян, — В Москве видят, что с каждым месяцем украинские власти, мечущиеся словно крысы в постоянно сужающемся коридоре возможностей, пересекают все новые и новые красные линии, определявшие модус вивенди российско-украинских отношений в последние семь лет».

Украинская сторона раз за разом идет на провокации - закрывая оппозиционные телеканалы, подвергая Медведчука репрессиям, угрожая обострением военного конфликта в Донбассе. Все это в Киеве предпринимают, пытаясь навязать Кремлю игру в покер с постоянным повышением ставок и блефом, рассчитывая, что российской стороне это в конце концов надоест и она просто бросит карты, то есть пасанет.

Согласившись на предложенный Украиной обмен Медведчука, Россия просто дала бы Киеву разрешение на дальнейший захват заложников из числа украинцев с российским гражданством или просто людей, которые относятся к Москве нейтрально. При этом Украина, захватывая своих же граждан в заложники и выставляя их на торги, могла бы не только пытаться обменивать их на «украинских патриотов», но и требовать от Москвы разные экономические уступки.

Поэтому у Кремля, если он не хочет допустить развитие подобного сценария, есть лишь один вариант ответа – не идти ни на какие уступки или компромиссы, а также не делать Киеву никаких послаблений, выражая при этом готовность принять в Москве украинского президента Владимира Зеленского, для проведения переговоров на своих условиях и по своей повестке. И пока Зеленский будет обдумывать сложившуюся ситуацию, процесс над Медведчуком пусть идет своим чередом, заключил Геворг Мирзаян.