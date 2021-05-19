Сосновский: генералы во Франции и в США опоздали с протестами на четверть века

Инициатива французских и американских генералов, которые недавно раскритиковали внешнеполитический и внутренний курс властей своих стран, не приведет к результату, так как время уже безнадежно упущено.

Инициатива французских и американских генералов, которые недавно раскритиковали внешнеполитический и внутренний курс властей своих стран, не приведет к результату, так как время уже безнадежно упущено.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный российский политолог, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

«Недавно французские генералы, а затем и их американские коллеги написали письма в адрес властей своих стран, в которых выразили несогласие с проводимой правительствами внешней и внутренней политикой. Военных не устраивает ультралиберальная идеология и низкая компетентность правящего класса», — пишет эксперт.

При этом он выражает уверенность в том, что представителей французских и американских военных кругов нет никаких шансов изменить ситуацию, и повернуть эту реку вспять. Время, когда можно было что-то изменить безвозвратно ушло, и теперь западные страны уже не спасти, так же, как в свое время было невозможно спасти Западную Римскую империю, приводит пример Сосновский.

«Деградация социума перешла все разумные рамки. Сопротивляться некому. 90% молодежи глубоко аполитична и мотивирована лишь легким доступом к удовольствиям. Христианская этика и семейные ценности давно раздавлены и забыты», — подчеркивает политолог.

Генералы, обратившись к своим властям с критикой, изложенной в письмах, предприняли, возможно, одну из последних попыток как-то изменить курс, которым идет Запад, но они опоздали не меньше чем на 25-30 лет, поэтому можно не ждать какого-то результата.

При этом отдельные радикалы на Западе, в частности во Франции, призывают начать расовую войну, но этого тоже не произойдет, так как эту войну просто некому будет вести, отмечает Сосновский. Поэтому там могут происходить только региональные мятежи, но они будут быстро подавляться.

Россия же, по словам эксперта, может в этой ситуации лишь наблюдать со стороны за тем, как западная цивилизация медленно падает в пропасть. И со временем именно России предстоит занять в мире место Европы.