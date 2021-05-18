Бортник предсказал трагедию на Украине из-за земельной реформы

Открытие рынка сельскохозяйственных земель на Украине при отсутствии работающего рыночного механизма и открытых аукционов приведет к тому, земля уйдет за бесценок.

Открытие рынка сельскохозяйственных земель на Украине при отсутствии работающего рыночного механизма и открытых аукционов приведет к тому, земля уйдет за бесценок.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый казацкий» высказал глава Украинского института политики Руслан Бортник, который уверен, что у местных бабушек и дедушек скупят принадлежащую им землю по цене дорогого коньяка, в лучшем случае – по цене айфона, так как проводимая на Украине земельная реформа не предусматривает проведения открытых аукционов по каждому продающемуся участку.

«Это будет трагедия. Эти люди продадут эту землю, но на вырученные деньги они не смогут решить свои социальные проблемы, они не смогут ни выучиться, ни полечиться нормально, они не смогут купить жилье нормальное», — уверен эксперт.

В качестве примера Руслан Бортник привел среднестатистическую украинскую пожилую пару, которая всю жизнь проработала в колхозе и получила два пая земли – 6 гектаров. Сейчас, по словам эксперта, эта земля стоит примерно по 1-1,5 тысячи долларов за гектар, то есть эта пара, если ей повезло, и она смогла выкупить землю, сможет продать ее в лучшем случае за 9 тысяч долларов. На эти деньги лучшее. Что они смогут купить – это старая хата в селе. Потому что за 9 тысяч долларов квартиру не купить даже в Житомире, не говоря уже о Киеве.

А вот если бы эти люди имели возможность выставить свою землю на аукционе, они бы продали ее не по 1,5 тысячи за гектар, а, например, по 3 тысячи долларов, или даже по 5 тысяч. То есть они бы выручили не менее 18 тысяч долларов и на эти деньги уже могли бы позволить себе квартирку в Житомире, решив таким образом хотя бы часть своих проблем.

«Но открытых аукционов нет. Государственного контроля нет. Собственник земли попадает в рабское положение во взаимодействии с арендатором», — заключил Руслан Бортник.

Напомним: ранее постпред Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что КСУ по представлению трех народных депутатов рассмотрит вопросы, касающиеся земельной реформы. В частности, 3 июня 2021 года Конституционный суд рассмотрит, можно ли считать конституционными принятые Верховной радой земельные законы.