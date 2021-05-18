Sohu: «недружественная» РФ Чехия серьезно заплатит за попытку понравиться США

Включение Чехии и США в список недружественных России стран станет серьезным сигналом для других государств, считают эксперты китайского издания.

Агрессивные действия Чехии в отношении России рано или поздно обернутся против нее. Включив Прагу в список недружественных стран, Москва фактически продемонстрировала, что готова дать жесткий ответ. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что не так давно Правительство РФ обнародовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия против России. В документе, опубликованном на портале правовой информации, были указаны лишь два государства — США и Чехия.

Теперь Прага сможет заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а Вашингтон — ни с кем. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США должны привести состав персонала посольства и консульских учреждений в соответствие с новыми ограничениями до 1 августа.

???? #Захарова: Согласно распоряжению Правительства России от 13 мая с.г. американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. ???? https://t.co/PiNGx6J1EO#РоссияСША pic.twitter.com/p2RpBR7DJ1 — МИД России ???????? (@MID_RF) May 14, 2021

По мнению китайских экспертов, внесение Чехии и США в перечень недружественных стран — не что иное, как жесткий ответ на России на их предыдущие агрессивные действия. Так, например, в прошлом месяце Вашингтон выслал российских дипломатов, а еще раньше ввел в отношении Москвы очередные санкции. Все это не могло не спровоцировать дипломатический конфликт между двумя державами.

«В этот напряженный период Чехия не придумала ничего лучше, чем присоединиться к “веселью”, и тоже выслала российских представителей», — обратили внимание журналисты.

Впрочем, власти Чехии пошли дальше и заявили о своем намерении взыскать с России компенсацию за взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году. При этом чешская сторона так и не предоставила каких-либо доказательств причастности российских спецслужб к инциденту.

Кроме того, в середине апреля государство выслало 18 сотрудников российского посольства.

В таких условиях Москва была вынуждена ответить на провокации Праги, которые, вероятно, были вызваны лишь желанием соответствовать общим настроениям на Западе, констатировали эксперты Sohu.

«Россия заставит Чехию заплатить серьезную цену за стремление понравиться Соединенным Штатам», — не сомневаются аналитики.

Эксперты указали, что Прага не сразу оценила резкую дипломатическую контратаку России, поскольку рассчитывала на поддержку Вашингтона. Тем не менее решающий удар со стороны Москвы в скором времени даст понять чешским властям, что они сделали неправильный выбор.

«По сути, в сложившейся ситуации Чехии некого винить, кроме себя и своей агрессивной позиции», — приводит издание «ПолитРоссия» содержание статьи.

Более того, в Sohu уверены, что Прага уже начала жалеть об агрессии в сторону России.

«[Это — прим. ред.] стало предупреждением не только для этих двух государств, но и для других оппонентов Москвы», — не сомневаются в Sohu.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал включение своей страны в российский список глупостью. По его словам, делать недругов из бывших врагов — ошибка.