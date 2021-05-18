Выпускные вечера у школьников Подмосковья состоятся в очном формате

Школьные выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате, заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Школьные выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате, заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Учебный год для старшеклассников региона завершится уже на этой неделе. Выпускные вечера пройдут сразу после окончания ЕГЭ. На данный момент запланированы две даты — 25 или 26 июня, пишет сайт 360tv.ru.

"В этом году будет проводиться в очном традиционном формате. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности", — подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести выпускные и последние звонки на высоком уровне и с позитивным настроем. При этом он напомнил о необходимости соблюдать все меры безопасности, введенные на фоне пандемии коронавируса.