Президент Чехии извинился перед Сербией за бомбардировки Югославии

Президент Чехии Милош Земан принес извинения Сербии за бомбардировки Югославии в 1999 году.

Президент Чехии Милош Земан принес извинения Сербии за бомбардировки Югославии в 1999 году.

Земан в присутствии президента Сербии Александра Вучича публично лично извинился за случившееся, сообщил пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек. Также политик попросил прощения у народа Сербии, отметил он.

Чехия стала членом Североатлантического альянса в 1999 году за несколько дней до того, как НАТО совершило бомбардировки Югославии. Милош Земан в эти годы был премьер-министром страны.

Сейчас Вучич находится в Чехии с рабочим визитом на два дня. 18 мая он получил орден Белого Льва из рук Земана, сам же преподнес чешскому лидеру сербскую награду "Орден Республики Сербии на ленте".

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что список недружественных стран, куда вошла Чехия, может быть расширен, однако Москва не хочет, чтобы он становился безразмерным.