Двух школьников выписали из больницы после стрельбы в казанской гимназии

Двое мальчиков оправились после получения травм во время вооруженного нападения на гимназию № 175 в Казани. Пациентов отправили домой.

Двое мальчиков оправились после получения травм во время вооруженного нападения на гимназию № 175 в Казани. Пациентов отправили домой.

Медикам удалось стабилизировать состояние двух детей 2012 и 2013 года рождения. Они были выписаны в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время в больнице лежат 13 человек. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Отрицательной динамики в их здоровье нет, сообщает пресс-служба минздрава Татарстана.

В ведомстве добавили, что еще двое школьников обращались в больницу, но госпитализация им не потребовалась.