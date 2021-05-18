Иск Пригожина к Милову и Навальному удовлетворили в суде

Суд удовлетворил иск петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову.

Суд удовлетворил иск петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову.

Черемушкинский районный суд постановил, что действия Навального и Милова классифицируются как оскорбительные, сообщили в пресс-службе компании "Конкорд". С каждого из них будет взыскано по 30 тысяч рублей.

Также ответчики обязаны в течение десяти дней удалить информацию, которая стала предметом иска. В случае неисполнения решения суда с Навального и Милова каждый день будет взиматься штраф в 1 тысячу рублей.

"Несмотря на попытки избежать ответственности за свои действия, Милов и Навальный, согласно позиции суда, признаны распространителями оскорбительных данных на YouTube-канале "Навальный Live"", — отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что иски не относятся к политическим взглядам ответчиков и касаются только необходимости исполнения законов Российской Федерации.

Мосгорсуд ранее оставил в силе решение Тверского районного суда по иску Пригожина к Любови Соболь. Соратница Навального на слушания не явилась, несмотря на всевозможные попытки судебного органа уведомить ее о процессах.