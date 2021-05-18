Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Перми

Житель Пермского края стал жертвой нападения во время похода в баню. Мужчина пострадал от экс-супруги, вооруженной топором.

Житель Пермского края стал жертвой нападения во время похода в баню. Мужчина пострадал от экс-супруги, вооруженной топором.

В результате инцидента мужчина был госпитализирован. Как установило следствие, на мужчину совершила нападение его бывшая жена, которая отказалась принять тот факт, что они расстались.

Когда расстроенная женщина увидела, что ее бывший муж идет в баню, она взяла топор, прорубила часть дощатого забора, проникла в огород и нанесла потерпевшему несколько ударов. Злоумышленнице грозит до десяти лет тюрьмы. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).