Британские солдаты подрались с местными дамами в городе Тапа в центральной части республики.

Вечером 15 мая в городе Тапа (Эстония) произошла драка между британскими солдатами НАТО и местными жителями, сообщает издание Virumaa Teataja. По данным эстонской полиции, военные попытались приударить за местной жительницей, что вызвало сильное недовольство ее возлюбленного и его друзей.

По информации представителя местных правоохранителей, после небольшой стычки ситуация успокоилась без вмешательства третьей стороны. Однако очевидцы рассказали, что столкновение было гораздо серьезнее, чем его описали сотрудники полиции и представители альянса.

«Я видел, как местный житель и британский солдат ссорились друг с другом <...> Перебранка переросла в драку. <…> В драку втянули и женщину, которую солдаты также били. Всего в потасовке участвовали три женщины, две явно пошли защищать свою подругу от солдат», — приводит издание слова очевидца.

Очевидец подчеркнул, что такие кулачные бои с представителям Североатлантического альянса происходят регулярно, так как британцы чрезмерно любят выпивать в местных барах.

«В Тапа больше нельзя выйти и поесть в выходные дни, так как после обеда в 4 часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», — рассказал изданию мужчина.

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