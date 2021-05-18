Итоги первого в РФ хакатона по проблеме отходов озвучат в ходе ПМЭФ

Специалисты в сфере IT примут участие в хакатоне, который проведет Российский экологический оператор. В ходе него проведут анализ данных с квадрокоптеров.

Специалисты в сфере IT примут участие в хакатоне, который проведет Российский экологический оператор. В ходе него проведут анализ данных с квадрокоптеров.

Хакатон в сфере обращения с коммунальными отходами указала организовать заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Организатором мероприятия является Российский экологический оператор, передает сайт 360tv.ru. По итогам хакатона появится возможность определить лучшие методы, которые можно будет применять в разных регионах.

Планируется создать 3D-модели свалок и мусорных полигонов на основе снимков с воздуха. Информацию внесут в федеральную схему обращения с отходами. Таким образом можно будет определить методы рекультивации старых полигонов.