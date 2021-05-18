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18:19   18 Мая 2021
Политика

Экс-губернатор Белозерцев пробудет в СИЗО до конца августа

Экс-губернатор Белозерцев пробудет в СИЗО до конца августа

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взяточничестве.

Сотрудники СК РФ попросили судью продлить нахождение Белозерцева в СИЗО еще на три месяца. В итоге их ходатайство было удовлетворено, пишет РИА Новости. Согласно вынесенному решению, экс-глава Пензенской области пробудет под арестом до 20 августа текущего года.

Ранее суд продлил меру пресечения руководителю группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, который проходит с Белозерцевым по одному уголовному делу. Он также будет находиться в СИЗО до 20 августа текущего года.

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