Причастным к экстремизму гражданам могут запретить участвовать в выборах

Причастные к деятельности экстремистских общественных или религиозных организаций люди не смогут участвовать в выборах. Госдума РФ в первом чтении одобрила такой законопроект.

Причастные к деятельности экстремистских общественных или религиозных организаций люди не смогут участвовать в выборах. Госдума РФ в первом чтении одобрила такой законопроект.

Поправки вносятся в законопроект "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания". Запрет коснется учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, глав структурного подразделения и их заместителей.

Члены, участники, сотрудники экстремистской или террористической организации, а также их спонсоры могут лишиться возможности избираться на пост депутата.