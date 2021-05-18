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18:05   18 Мая 2021
Политика

Причастным к экстремизму гражданам могут запретить участвовать в выборах

Причастным к экстремизму гражданам могут запретить участвовать в выборах

Причастные к деятельности экстремистских общественных или религиозных организаций люди не смогут участвовать в выборах. Госдума РФ в первом чтении одобрила такой законопроект.

Поправки вносятся в законопроект "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания". Запрет коснется учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, глав структурного подразделения и их заместителей.

Члены, участники, сотрудники экстремистской или террористической организации, а также их спонсоры могут лишиться возможности избираться на пост депутата.

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#госдума #выборы #экстремизм

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