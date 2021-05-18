Более 60% жителей Германии хотят сменить правительство

Более 60% граждан Германии высказались за смену правительства в преддверии выборов в бундестаг. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Более 60% граждан Германии высказались за смену правительства в преддверии выборов в бундестаг. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Исследование фонда Bertelsmann показало, что большинство жителей ФРГ желают смены состава кабмина. Полученные результаты побили рекорд предыдущих опросов с 1990-х. Только каждый восьмой респондент выразил удовлетворенность работой действующего правительства.

Всего 14% граждан поддержали идею сохранить текущий курс. Больше 55% выступили за изменения политики в сфере окружающей среды и климата. Второе место по наиболее серьезным темам заняла проблема миграции.

В TikTok ранее оценили умение президента России Владимира Путина говорить на немецком языке, пишет сайт 360tv.ru. Большинство пользователей пришли к выводу, что у главы РФ получается это лучше, чем у местных политиков.