Сенатор Джабаров уличил ПАСЕ и ОБСЕ в двойных стандартах

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал высказывание замглавы МИД РФ Александра Грушко о Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал высказывание замглавы МИД РФ Александра Грушко о Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как считает дипломат, ПАСЕ превратилась в организацию, которая занимается конфронтацией. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам назвал слова Грушко правильными.

"На самом деле у нас сложные отношение с ПАСЕ, ОБСЕ и Советом Европы, но не по нашей вине, мы готовы к сотрудничеству", — заявил Джабаров на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

По словам сенатора, его коллега Сергей Кисляк активно работает в ПАСЕ, но вся его работа посвящена отстаиванию позиций России.

"Но нас не хотят слышать, Совет Европы, ПАСЕ и ОБСЕ действуют по двойным стандартам, направленность такая — ужесточение отношений с нашей страной, ждет полная деструкция всех связей", — высказался политик.

Джабаров считает, что перестать платить взносы в ПАСЕ это самый простой вариант, но раз уж Россия вошла в организацию, то нужно до последнего стараться продвигать свою позицию и оставить такую площадку для общения с Западом.

"Нет иллюзий, что отношения изменятся в лучшую сторону, даже Европарламент принимает беспрецедентную резолюцию. Наши западные партнеры ведут себя, как учительница с отстающим учеником: навязывают репетиторство, но забывают, что имеют дело с великой державой", — рассказал сенатор.

Как подчеркнул Джабаров, Россия никому не позволит учить себя. Если Москва поймет, что перспектив нет, то тогда страна задумается о выходе из организаций, заключил он.