Немецкий журналист объяснил развал СССР влиянием песни Scorpions

Сотрудник немецкого СМИ T-Online опубликовал статью, в которой порассуждал о причинах распада СССР. По мнению журналистов, главную роль в этом сыграла культура Запада.

Сотрудник немецкого СМИ T-Online опубликовал статью, в которой порассуждал о причинах распада СССР. По мнению журналистов, главную роль в этом сыграла культура Запада.

Советский Союз, как считает сотрудник издания, распался не из-за плановой экономики, а так как западная культура слишком влияла на граждан СССР. Он выделил Московский международный фестиваль мира, который прошел в 1989 году. На сцене мероприятия выступили такие легенды рока, как Оззи Осборн, Scorpions и Motley Crue. Именно песня Wind of Change группы Scorpions стала основной причиной распада Советского Союза, считает автор материала, ведь этот хит очень плотно засел в юных умах.

"Они исполняли Wind of Change ("Ветер перемен"). Мелодия была запоминающаяся. Песня распространилась, "как огонь по тайге", и плотно засела в головах советских граждан", — предположил журналист.

По мнению автора статьи, советские граждане поняли, что они могут жить лучше, и морально стали готовиться к этим переменам. Совсем скоро произошел развал Советского Союза.