Тина Канделаки обвинила правительство Алтая в бездействии

По словам телеведущей, в Алтайском крае не заинтересованы в освещении главного для них спортивного события — Кубка мира по гребле.

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки обвинила власти Алтайского края в бездействии из-за упущенных прав на освещение главного для региона спортивного события — Кубка мира по гребле. Она обратилась к губернатору Виктору Томенко с жалобой на министра спорта региона и других сотрудников региональной администрации, которые своей «ретивостью, вседозволенностью и желанием угодить ставят своего начальника в глупое положение».

Ранее правительство объявило аукцион на освещение в телевизионном эфире мировых состязаний стоимостью 11,6 млн рублей. «Матч» предложил свои услуги за 10,7 млн. Однако предпочтение было отдано тюменской компании «Регион-Телеком», которая запросила на 100 тысяч меньше, несмотря на то, что региональное СМИ «заведомо не способно» обеспечить трансляцию соревнований международного уровня, полагает Канделаки.

«В вашем крае проходит значимое для российского и мирового спорта событие. Руководство края заинтересовано в качественном освещении этого события – как в эфире федерального спортивного канала, так и на цифровых площадках "Матч ТВ". При этом техническое задание – ключевой элемент конкурсной документации – никак не отражает требования к охвату и информационному освещению столь значимого спортивного события. Более того, даже конкурсная документация была изначально оформлена неверно», – возмутилась продюсер «Матча».

Канделаки отметила, что федеральный канал уже оспаривает итоги конкурса в ФАС. А также пригласила губернатора Томенко к личному разговору по телефону.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Алтайском крае с 20 по 23 мая. Во время барнаульского этапа будет разыграно шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио. На Алтай уже приехали около 300 спортсменов из почти 60 стран мира. Соревнования будут транслировать в 72 государствах.