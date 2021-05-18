В Business Insider предупредили РФ о подготовке спецназа ВМС США к нападению на Крым

Спецназ США может быть переброшен в Крым в случае конфликта с Россией, пишут немецкие СМИ.

Спецназ США может быть переброшен в Крым в случае конфликта с Россией, пишут немецкие СМИ.

Бойцы спецназа ВМС Соединенных Штатов ("морские котики") приняли участие в крупных учениях, в ходе которых отработали слаженность подразделений сил спецопераций. Пентагон может сделать основную ставку на подготовленных солдат в случае боевых действий с Россией, уверены авторы немецкого издания Business Insider.

Россия за последние годы значительно усилила присутствие ВС РФ в Крыму, что привлекло внимание США. Именно полуостров может стать местом дислокации "котиков". Они способны минировать объекты, организовывать засады и проводить различные диверсии.