Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение об отмене рейсов в Турцию на июнь, за исключением двух разрешенных рейсов в неделю.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение об отмене рейсов в Турцию на июнь, за исключением двух разрешенных рейсов в неделю.

"Аэрофлот" прекратил продажу билетов на самолеты до Турции и отменил все соответствующие рейсы, за исключением двух разрешенных в неделю. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", — объяснил он.

Демин отметил, что авиакомпания готова пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов в дальнейшем. Подобные изменения будут вноситься в соответствии с решением специалистов оперативного штаба.