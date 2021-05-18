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17:24   18 Мая 2021
Общество

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы в Турцию на июнь

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила все рейсы в Турцию на июнь

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение об отмене рейсов в Турцию на июнь, за исключением двух разрешенных рейсов в неделю.

"Аэрофлот" прекратил продажу билетов на самолеты до Турции и отменил все соответствующие рейсы, за исключением двух разрешенных в неделю. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", — объяснил он.

Демин отметил, что авиакомпания готова пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов в дальнейшем. Подобные изменения будут вноситься в соответствии с решением специалистов оперативного штаба.

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