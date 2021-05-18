Юрист Баринов рассказал о законных полномочиях коллекторов

Адвокат Юрий Баринов рассказал в медиацентре "Патриот" о полномочиях коллекторов, которые закреплены законом. В студии также обсудили действия должников в критической ситуации.

Адвокат Юрий Баринов рассказал в медиацентре "Патриот" о полномочиях коллекторов, которые закреплены законом. В студии также обсудили действия должников в критической ситуации.

Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов заявил, что полномочия коллекторов четко расписаны. Так, коллектор не имеет права звонить раньше положенного времени, а также больше двух раз в день.

По словам Баринова, звонки коллекторов разительно отличаются по эмоциональной окраске. Например, сотрудники подобных организаций могут серьезно напугать клиента банка, и тот сразу пойдет отдавать деньги. Юрист подчеркнул, что коллекторы не могут угрожать клиенту, а также не могут делегировать свои полномочия третьим лицам. Впрочем, случаются эпизоды, когда сотрудники коллекторских контор "перегибают палку". Баринов рассказал, что делать в таких ситуациях.

"Нужно установить запись звонков. Потом коллекторы имеют право общаться только, если мы согласимся — коллектора нужно об этом уведомить", — поведал адвокат.

Для этого юрист посоветовал написать письменное обращение к агентству, что клиент отказывается с ними общаться. Если такой метод не подействует, затем следует обратиться в суд. Спикер убежден, что таким образом можно взыскать с фирмы деньги за моральный ущерб.

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" состоялся брифинг на тему "Права и обязанности должников и коллекторов". В качестве спикера в мероприятии принял участие член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов.