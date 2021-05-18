«Нам есть, о чем поговорить»: Экс-мэр Пятигорска требует допросить в суде бывших замов

Сразу четверо заместителей подсудимого экс-градоначальника не явились на судебное заседание в качестве свидетелей.

Судебные разбирательства по делу о превышении полномочий бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева отложили на неопределенное время из-за неявки на последнее заседание его заместителей. Четыре человека должны были выступать в качестве свидетелей обвинения, но дружно не пришли, хотя, по словам прокурора, были оповещены как письменно, так и по телефону.

«Принимались все меры оповещения и приглашения в суд данных свидетелей, и я считаю, что поскольку они не явились сюда без объяснения причин, необходимо поставить вопрос об оглашении показаний данных лиц, чтобы не удлинять судебное разбирательство», — попросил прокурор.

Однако адвокаты Травнева, да и сам он, настояли на переносе заседания и повторном приглашении свидетелей. Сторона защиты заявила, что к четырем заместителям есть вопросы по поводу их профессиональной деятельности.