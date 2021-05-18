Daily Mirror: Ким Чен Ын запретил гражданам носить рваные джинсы
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил вне закона рваные и узкие (скинни) джинсы. По сведениям британского издания Daily Mirror, глава КНДР опасается, что «декадентская» мода свергнет режим в стране.
Угрозой общественному строю Северной Кореи будут считаться и экстравагантные «антисоциалистические» прически, констатирует автор статьи. Власти даже разработали для местных жителей ограниченный список разрешенных стрижек.
Kim Jong-un bans skinny jeans over fears 'decadent' fashion could topple regimehttps://t.co/Rq3WyIV7j6 pic.twitter.com/rsVjJwKIYC— The Mirror (@DailyMirror) May 17, 2021
Подобные меры северокорейского лидера призваны удержать молодежь страны под контролем, отмечают в Daily Mirror. Якобы Ким Чен Ын не сомневается в том, что «декадентское» влияние на нее со стороны Запада приведет к краху его режима.
В связи с этим лидер КНДР издал декрет, закрепляющий необходимость отправлять в трудовые лагеря всех любителей эксцентрично одеваться.
В центральном печатном органе Трудовой партии КНДР «Нодон синмун» также опасаются, что капиталистический образ жизни разрушит страну. Чтобы этого не произошло, северокорейские журналисты предлагают избавляться от его малейших признаков.
«История преподает нам важный урок, что страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни», — приводит содержание статьи британский таблоид.