Daily Mirror: Ким Чен Ын запретил гражданам носить рваные джинсы

По мнению лидера КНДР, «декадентское» влияние на молодежь со стороны Запада приведет к краху общественного строя.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил вне закона рваные и узкие (скинни) джинсы. По сведениям британского издания Daily Mirror, глава КНДР опасается, что «декадентская» мода свергнет режим в стране.

Угрозой общественному строю Северной Кореи будут считаться и экстравагантные «антисоциалистические» прически, констатирует автор статьи. Власти даже разработали для местных жителей ограниченный список разрешенных стрижек.

Kim Jong-un bans skinny jeans over fears 'decadent' fashion could topple regimehttps://t.co/Rq3WyIV7j6 pic.twitter.com/rsVjJwKIYC — The Mirror (@DailyMirror) May 17, 2021

Подобные меры северокорейского лидера призваны удержать молодежь страны под контролем, отмечают в Daily Mirror. Якобы Ким Чен Ын не сомневается в том, что «декадентское» влияние на нее со стороны Запада приведет к краху его режима.

В связи с этим лидер КНДР издал декрет, закрепляющий необходимость отправлять в трудовые лагеря всех любителей эксцентрично одеваться.

В центральном печатном органе Трудовой партии КНДР «Нодон синмун» также опасаются, что капиталистический образ жизни разрушит страну. Чтобы этого не произошло, северокорейские журналисты предлагают избавляться от его малейших признаков.