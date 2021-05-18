Сенатора Джабарова возмутила высылка российских дипломатов

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов из европейских стран.

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов из европейских стран.

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, высылка происходит совершенно безосновательно и без доказательств "причастности" России к инцидентам.

"Наш президент сказал сегодня при принятии послов, что сейчас нарушены все нормы международного права. Достаточно сказать, что высылают по поводам, которые чехи подвергают сомнениям — по взрыву складов, например. Без решения суда, нет фактов. Происходит полный беспредел", — возмутился сенатор в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".