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17:02   18 Мая 2021
Общество

МВД и Минздрав РФ согласовали процедуру помещения пьяных россиян в вытрезвители

МВД и Минздрав РФ согласовали процедуру помещения пьяных россиян в вытрезвители

Порядок помещения российских граждан в состоянии алкогольного опьянения в медицинские вытрезвители направили в Минюст РФ для проведения государственной регистрации.

Порядок согласовали МВД России и Минздрав РФ. Соответствующий приказ от 13 апреля 2021 году начнет действовать после его официальной публикации.

Согласно тексту документа, сотрудники полиции будут забирать жителей России в состоянии алкогольного опьянения на улицах и из общественного транспорта. Также в медицинские вытрезвители будут помещать пьяных граждан из квартир, если существует риск, что они причинят вред здоровью сожителей.

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#алкоголь #вытрезвитель #процедура

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