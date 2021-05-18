17:02 18 Мая 2021Общество
МВД и Минздрав РФ согласовали процедуру помещения пьяных россиян в вытрезвители
Порядок помещения российских граждан в состоянии алкогольного опьянения в медицинские вытрезвители направили в Минюст РФ для проведения государственной регистрации.
Порядок помещения российских граждан в состоянии алкогольного опьянения в медицинские вытрезвители направили в Минюст РФ для проведения государственной регистрации.
Порядок согласовали МВД России и Минздрав РФ. Соответствующий приказ от 13 апреля 2021 году начнет действовать после его официальной публикации.
Согласно тексту документа, сотрудники полиции будут забирать жителей России в состоянии алкогольного опьянения на улицах и из общественного транспорта. Также в медицинские вытрезвители будут помещать пьяных граждан из квартир, если существует риск, что они причинят вред здоровью сожителей.