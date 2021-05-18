Божена Рынска вспомнила, как поссорилась с Белоцерковской после слива переписки

Журналистка Божена Рынска поделилась деталями конфликта с блогером Вероникой Белоцерковской, в который оказался втянут ребенок колумнистки.

Журналистка Божена Рынска поделилась деталями конфликта с блогером Вероникой Белоцерковской, в который оказался втянут ребенок колумнистки.

Публицист и светская львица Божена Рынска стала гостьей ток-шоу "Эмпатия Манучи". Журналистка уже больше года в одиночестве воспитывает ребенка после смерти мужа Игоря Малашенко.

Поводом для ее ссоры с Белоцерковской стала слитая в Сеть переписка. Рынска доверила блогеру свои мысли, касавшиеся Малашенко. В беседе с ведущим Владиславом Манучаровым она вспомнила, что была поражена, когда ее переписка с обозревательницей оказалась в открытом доступе.

"Когда Белоцерковская выложила куски моей переписки, в тот момент, когда я была очень зла на Игоря, мне нужно было выговориться, и тут она с дружбой пришла. Я это ей наговорила, не помнила, что я это сделала. Потом я начала перечитывать переписку и вспомнила, в каком аду я жила. Те два три месяца были ужасными, когда он постоянно мне грозил что-нибудь с собой сделать", — поделилась журналистка.

Рынска утверждает, что именно скандал помог Белоцерковской обрести популярность. Кроме того, колумнистка упомянула об "оскорблении": якобы блогер трижды обращалась в опеку из-за ребенка журналистки, рожденного суррогатной матерью. Результаты проверки показали, что дочь публицистки не имеет проблем, но в тот момент Рынску "вписали в тяжелую финансовую историю".