Маркетолог Григорьев объяснил смысл сделки по покупке "Дикси" сетью "Магнит"

Слияние компаний в бизнес-отрасли является обыденным событием. Таким образом происходит консолидация рынка, объяснил маркетолог Николай Григорьев.

Слияние компаний в бизнес-отрасли является обыденным событием. Таким образом происходит консолидация рынка, объяснил маркетолог Николай Григорьев.

Сделка по приобретению ретейлером "Магнит" сети магазинов "Дикси" оценивается в 92,4 млрд рублей. По словам Григорьева, подобные сделки часто встречаются в мировой практике. Один из игроков рынка сильно увеличивает свою долю, объединенные компании смогут лучше противостоять новичкам, в том числе таким, как быстро растущая торговая сеть "Светофор".

"Вот эти крупные игроки будут друг с другом рубиться, а тем, кто какой-то критической доли рынка не имеет, им будет очень тяжело", — цитирует Григорьева сайт 360tv.ru.

Маркетолог также обратил внимание, что в случае создания препятствий со стороны антимонопольной службы о планах объединения вряд ли бы сообщалось. В дальнейшем возможен риск ребрендинга, однако на это могут уйти годы.

Предметом сделки между компаниями является 2651 магазин в России формата "у дома" и 39 — бренда "Мегамарт". Их суммарная выручка — 298,8 миллиарда рублей.