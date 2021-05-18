Стало известно о смерти актера Владимира Федорова

На 83-м году жизни умер Владимир Федоров, советский и российский актер, главным образом исполнявший роли героев-карликов.

На 83-м году жизни умер Владимир Федоров, советский и российский актер, главным образом исполнявший роли героев-карликов.

Причина смерти пока неизвестна. О датах прощания и месте проведения панихиды сообщат дополнительно.

Владимир Федоров родился 19 февраля 1939 года. На экранах он появился только в 32 года, до того момента работал в институте биофизики Минздрава СССР. Широкую известность приобрел благодаря роли колдуна Черномора в фильме-сказке Александра Птушко "Руслан и Людмила" 1972 года.