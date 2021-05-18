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16:46   18 Мая 2021
Общество

Минфин заявил о необходимости обезопасить биометрические данные россиян

Минфин заявил о необходимости обезопасить биометрические данные россиян

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что властям необходимо обезопасить доступ к персональным данным банковских клиентов.

Он отметил, что пин-код, паспорт или пароль можно менять в течение жизни, но биометрические данные человек изменить не сможет. Моисеев рассказал, что при утечке таких данных у человека возникает множество проблем. Замглавы Минфина подчеркнул, что допустить такие происшествия ни в коем случае нельзя.

Алексей Моисеев рассказал, что желание банков упростить систему для пользователя понятно, но также призвал думать о безопасности клиентов. Он прокомментировал, что в этом вопросе относит себя к консерваторам, если не ретроградам. Риски компрометации данных важнее, чем внедрение более удобных сервисов, подчеркнул замглавы Минфина.

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#безопасность #алексей моисеев #биометрические данные

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