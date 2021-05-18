Оренбургский новостной портал присоединился к партнерам Медиагруппы "Патриот"

Новостной портал Оренбурга Orenday.ru пополнил список партнеров Медиагруппы "Патриот". Об этом во вторник рассказал ее глава Николай Столярчук.

Новостной портал Оренбурга Orenday.ru пополнил список партнеров Медиагруппы "Патриот". Об этом во вторник рассказал ее глава Николай Столярчук.

Сотрудничество между информационными ресурсами будет продолжительным и плодотворным, выразил надежду глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. В рамках партнерства планируется оказание взаимной информационной поддержки, обмен экспертными мнениями и новостным контентом с коллегами из Оренбурга.

"Благодаря старту сотрудничества Orenday c Медиагруппой "Патриот" и Федеральным агентством новостей наша партнерская сеть стала еще шире, и укрепляется она не только на территории родного субъекта страны — Оренбургской области, но и в целом", — отметил автор проекта, редактор Orenday.ru Виктор Родионов.

Издания будут делиться информационным контентом и продолжать региональное развитие. Как уточнил Родионов, авторы Orenday.ru в своей деятельности ориентируются на информацию своих партнеров — крупнейших федеральных СМИ.