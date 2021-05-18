Оренбургский новостной портал присоединился к партнерам Медиагруппы "Патриот"
Новостной портал Оренбурга Orenday.ru пополнил список партнеров Медиагруппы "Патриот". Об этом во вторник рассказал ее глава Николай Столярчук.
Сотрудничество между информационными ресурсами будет продолжительным и плодотворным, выразил надежду глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. В рамках партнерства планируется оказание взаимной информационной поддержки, обмен экспертными мнениями и новостным контентом с коллегами из Оренбурга.
"Благодаря старту сотрудничества Orenday c Медиагруппой "Патриот" и Федеральным агентством новостей наша партнерская сеть стала еще шире, и укрепляется она не только на территории родного субъекта страны — Оренбургской области, но и в целом", — отметил автор проекта, редактор Orenday.ru Виктор Родионов.
Издания будут делиться информационным контентом и продолжать региональное развитие. Как уточнил Родионов, авторы Orenday.ru в своей деятельности ориентируются на информацию своих партнеров — крупнейших федеральных СМИ.