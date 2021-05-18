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16:25   18 Мая 2021
Политика

Иван Ургант пошутил о Жириновском и буквах на фасаде Госдумы

Иван Ургант пошутил о Жириновском и буквах на фасаде Госдумы

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял падение буквы "А" с фасада Госдумы РФ.

В шоу "Вечерний Ургант" ведущий вспомнил новость, что с фасада здания ГД упала буква "А". Это произошло из-за сильного ветра в Москве. Ургант пошутил, что ветер был западный, поэтому ему и удалось снести букву.

"Почему из всех букв сорвалась именно "А", а например, не "Г"? Потому что "А" была прибита гвоздями, а "Г" держится на том же, на чем Жириновский держится последние 30 лет в Госдуме", — высказался Ургант.

Шоумен добавил, что буквы на фасаде здания, скорее всего, держатся на клее.

Ранее Жириновский приходил в программу "закрывать" шоу, где развеселил зрителей критикой "Вечернего Урганта".

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#госдума #жириновский #ургант

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