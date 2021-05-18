16:25 18 Мая 2021Политика
Иван Ургант пошутил о Жириновском и буквах на фасаде Госдумы
Российский телеведущий Иван Ургант высмеял падение буквы "А" с фасада Госдумы РФ.
Российский телеведущий Иван Ургант высмеял падение буквы "А" с фасада Госдумы РФ.
В шоу "Вечерний Ургант" ведущий вспомнил новость, что с фасада здания ГД упала буква "А". Это произошло из-за сильного ветра в Москве. Ургант пошутил, что ветер был западный, поэтому ему и удалось снести букву.
"Почему из всех букв сорвалась именно "А", а например, не "Г"? Потому что "А" была прибита гвоздями, а "Г" держится на том же, на чем Жириновский держится последние 30 лет в Госдуме", — высказался Ургант.
Шоумен добавил, что буквы на фасаде здания, скорее всего, держатся на клее.
Ранее Жириновский приходил в программу "закрывать" шоу, где развеселил зрителей критикой "Вечернего Урганта".