Баранец назвал главный изъян «Железного купола» Израиля

Израильская система ПВО, по его мнению, имеет ряд существенных недостатков.

Изъян израильской системы противоракетной защиты «Железный купол» в боевых возможностях — данная система ПВО слишком долго перезаряжается и способна отразить лишь ограниченное количество ракет в атаке. Такое мнение выразил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец изданию «ПолитРоссия».

Обострение израильско-палестинского конфликта может завершиться более серьезными последствиями для Тель-Авива, чем предыдущие атаки ХАМАС. Палестинцы заняли тактику массированных ударов. Так, «Железный купол» оказался перегруженным и часть ракет поразила территории Израиля.

Кроме того, Баранец отметил, что палестинцы применяли ракеты разного класса, в том числе те, стоимость которых в разы ниже стоимости ракет, используемых системами ПВО Израиля. Перехват одного запуска обходится Израилю в сумму, более чем в 30 раз превышающую стоимость самой ракеты палестинцев. Эксперт объяснил это использованием высокоточной головки наведения и дорогими технологиями, которыми оснащены израильские противоракеты Tamir.

Ранее в Израиле подсчитали, какую сумму страна тратит на отражение ракетных атак со стороны сектора Газа.