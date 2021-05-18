Врач-офтальмолог предостерег россиян от длительного ношения солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки необходимо выбирать внимательно, так как их ношение влияет на здоровье глаз. Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, какими должны быть качественные очки.

Солнцезащитные очки необходимо выбирать внимательно, так как их ношение влияет на здоровье глаз. Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, какими должны быть качественные очки.

Длительное ношение солнцезащитных очков увеличивает риск возникновения глазных заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова. По словам специалиста, выбирая очки, необходимо обращать внимание на качество линз.

Шилова утверждает, что линза должна иметь специальное покрытие, защищающее от ультрафиолетовых лучей. При низком качестве такого покрытия или при его полном отсутствии очки наносят вред глазам. Это связано с тем, что темная линза уменьшает световой поток, попадающий в глаза, что приводит к расширению зрачка. В конечном счете, ношение таких очков может привести к развитию катаракты.