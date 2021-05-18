Сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой заполонил «хентай»

Ссылка на официальный сайт Волковой указана в шапке ее профиля в ее Twitter.

Ссылка в Twitter на официальный сайт экс-солистки группы «Тату» и участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой ведет на сайт с японскими порно-мультиками. Судя по последней дате публикации политика в этой соцсети, датируемой 2017 годом, она уже давно забросила этот ресурс.

Официальными источниками информации о Волковой сейчас являются ее профиль в Instagram и Telegram-канал, где присутствует единственная запись с Пасхальным поздравлением.

Ранее Волкова опубликовала свой предвыборный ролик, где рассказала, что «знает о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», а также заявила о своем намерении избираться в депутаты Госдумы.