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17:04   18 Мая 2021
Россия

Сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой заполонил «хентай»

Сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой заполонил «хентай»

Ссылка в Twitter на официальный сайт экс-солистки группы «Тату» и участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой ведет на сайт с японскими порно-мультиками. Судя по последней дате публикации политика в этой соцсети, датируемой 2017 годом, она уже давно забросила этот ресурс.

Сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой заполонил хентай

Официальными источниками информации о Волковой сейчас являются ее профиль в Instagram и Telegram-канал, где присутствует единственная запись с Пасхальным поздравлением.

Сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой заполонил хентай

Ранее Волкова опубликовала свой предвыборный ролик, где рассказала, что «знает о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», а также заявила о своем намерении избираться в депутаты Госдумы.

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#россия #сайт #волкова #тату

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